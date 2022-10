Des leaders de l’opposition arménienne privés de leurs postes au Parlement

Le Parlement arménien, contrôlé par le parti au pouvoir, le Contrat civil, a voté vendredi le renvoi de l’un de ses vice-présidents et du président de sa commission économique, affiliés au principal bloc d’opposition, Hayastan. Le bloc a condamné la décision et a déclaré qu’il allait renoncer à d’autres postes de direction à l’Assemblée nationale en signe de protestation. S’exprimant avant le vote, les législateurs du Contrat civil ont à nouveau déclaré que le vice-président Ishkhan Saghatelian et le président de la commission, Vahe Hakobian, devaient être démis de leurs fonctions pour avoir boycotté les sessions (...)