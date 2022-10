47 attaques de drone ont ciblé le nord de la Syrie depuis le début de l’année

Au cours du premier semestre de l’année 2022, le nord de la Syrie a subi 47 attaques de drone (il y en a eu 89 sur toute l’année 2021), indique le Centre d’Information du Rojava.

Le Centre d’Information du Rojava (RIC) a publié un rapport détaillé sur les attaques de drone ayant frappé le nord et le nord-est de la Syrie au cours du premier semestre de l’année 2022.

Selon les données recueillies, 47 attaques de drone ont eu lieu de janvier à juin (sur l’ensemble de l’année 2021, il y en a eu 89). Ces attaques ont tué 16 personnes et en ont blessé au moins 55. Au moins trois des personnes décédées et 26 (...)