Le Secrétaire pour l’Ouest du Ministère des Affaires étrangères de l’Inde attendu en Arménie

Le secrétaire pour l’Ouest du ministère des Affaires étrangères de la République de l’Inde, Sanjay Verma, arrivera en Arménie le 4 juillet pour participer à la 8e session de la Commission intergouvernementale arméno-indienne sur la coopération dans les domaines du commerce, de l’économie, de la technologie, de la science, de l’éducation et de la culture.

Le 4 juillet, un tête-à-tête entre Ararat Mirzoyan et Sanjay Verma se tiendra au MAE d’Arménie, qui sera suivi de l’ouverture de la 8e session de la Commission intergouvernementale arméno-indienne, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères d’Arménie et (...)