Que faut-il faire pour le Haut-Karabagh ?

Depuis la défaite de l’automne 2020, le Haut-Karabagh est en détresse. Celle-ci est alimentée notamment par la fébrilité de la situation sécuritaire, marquée épisodiquement par les agressions azéries de toutes sortes (coupure de gaz en plein hiver, tirs de sniper, pression psychologique ...), par l’incertitude quant à l’avenir du territoire (doute sur la pérennité de la présence des troupes russes de maintien du cessez-le-feu et même sur leur efficacité, absence de statut définitif ...), mais aussi, par la précarité de la situation sociale et économique.

En dépit de cette situation, une bonne partie de la population artsakhiote est revenue dans le pays, à l’exception des zones occupées par l’armée azérie (Shushi et Hadrout, outre les régions de Kelbajar, Lachin et la plaine nord de l’Araxe). Quelques dizaines de milliers restent cependant en Arménie (on évoque le chiffre de 20 à 25.000 personnes) ou ont émigré à l’étranger, notamment en Russie. De la sorte, le Haut-Karabagh n’a pas recouvré sa population d’avant la guerre de 2020. Comble du malheur, les dissensions internes en Arménie trouvent leur prolongement au Haut-Karabagh, rendant plus fragile encore la foi de la population en sa capacité de faire face aux difficultés.

Approche russe de la question du Haut-Karabagh

La Russie, à travers son cynique plan dit Lavrov (retour aux autorités de Bakou des districts entourant le Haut-Karabagh -ancienne région autonome ...), a pu prendre pied dans le réduit artsakhiote (3000 km2 environ). Elle est déjà confortablement installée dans une autre partie de la sous-région, en Arménie (base militaire de Gyumri, ...). Cette nouvelle présence militaire a été possible suite à la déclaration du 9 novembre 2020, et au prix du partage entre Russes et Turco-Azéris du Haut-Karabagh. Celui-ci reste, pour Vladimir Poutine, partie intégrante de la République d’Azerbaïdjan. Il l’a déclaré publiquement.

Pour Moscou, l’étape suivante consisterait donc à évincer les Occidentaux de la sous-région, afin de consolider sa position dominante dans cette partie du Sud-Caucase. D’où l’idée de régenter cette dernière avec la complicité d’Ankara, dans un format dit de 3+3 (Russie-Turquie-Iran/Arménie-Azerbaidjan-Géorgie). Cette configuration a pris toute son importance aux yeux du Kremlin au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, qui a entraîné une réaction vigoureuse des Etats-Unis et des pays de l’UE, à des degrés divers.

Acceptant le maintien de jure du groupe de Minsk dans le traitement de la question du Haut-Karabagh, dans une optique de faire éventuellement pression sur Bakou, la Russie a assigné à ce groupe le traitement des affaires humanitaires (prisonniers de guerre, ...), reportant sine die la question relative au statut définitif du territoire. Une certaine « compréhension » de l’Occident, au début, avait conforté Moscou dans cette attitude. Cependant récemment, Moscou a annoncé « la mort » du groupe de Minsk (déclaration à Bakou de Sergey Lavrov, le 26 juin, « le groupe de Minsk n’existe plus », ce qui devrait enchanter Ilham Aliev).

Enretemps, Moscou, qui ne souhaite pas qu’un règlement définitif puisse prévaloir dans la sous-région, a fortement consolider sa (re)prise sur le Haut-Karabagh avec l’aide de ses thuriféraires locaux qui ne cessent de vanter la bienveillance de Moscou à l’égard des Arméniens.

Approches américaine et européenne à l’égard de la question du Haut-Karabagh

Pendant longtemps, le Sud-Caucase n’apparaissait pas stratégiquement prioritaire pour les Etats-Unis d’après Julien Zarifian (Les Etats-Unis au sud Caucase poste soviétique, L’Harmattan, 2012). Mais l’évolution des rapports de forces les a conduits à s’y intéresser de plus en plus. L’affaiblissement de l’influence de la Russie pour qu’elle ne s’oppose pas aux intérêts globaux de l’Occident semble être à l’ordre du jour.

Washington, après avoir émis des doutes, un certain temps, sur la possibilité d’une coopération avec le co-président russe du groupe de Minsk, a souligné, par la voix de la Secrétaire d’Etat adjointe Karen Donfried, le 20 juin, sa disposition à poursuivre ses efforts pour aboutir, dans le cadre du groupe de Minsk et sans exclure la coopération avec la Russie, à une solution au conflit du Haut-Karabagh. Le co-président américain et le co-président français considèrent que ce conflit reste encore d’actualité, contrairement au président azéri pour lequel l’Azerbaïdjan a résolu la question par la force.

L’Union européenne (UE), pour sa part, y attache de l’importance, eu égard aux perspectives que la sous-région peut offrir dans un contexte de crise énergétique ou d’un projet de zone de transit est-ouest (Chine-Asie centrale-Turquie/Mer noire-Europe) et/ou sud-nord (Inde-golfe persique-Caucase du sud-Mer noire-Europe). Dans ces conditions, la stabilité de la sous-région acquiert une importance primordiale. Ainsi, la crise du Haut-Karabagh doit-elle être réglée, dans un ensemble d’équations régionales (bon voisinage, déblocage des voies de communication ...) en tenant compte des intérêts tant arméniens qu’azéris. La ligne de conduite européenne à l’égard de la Russie dans la sous-région reste pour l’heure prudente et évolutive.

A partir de la fin de l’année dernière, Bruxelles s’est activé sur ces dossiers, en témoignent les réunions tripartites organisées à l’initiative du président du Conseil européen avec l’acquiescement de Washington et sans doute la non-opposition de Moscou (Michel-Pashinyan-Aliev) en décembre 2021 et en mai 2022. Cette année, trois importantes déclarations ont concerné le Haut-Karabagh (celles de Charles Michel, de Toivo Klaar, représentant de l’UE au Sud-Caucase, et du Parlement européen). M. Michel a annoncé, le 22 juin, en substance, que l’UE n’imposait pas à l’Arménie de reconnaître le Haut-Karabagh dans le cadre de l’Azerbaïdjan. Cette mise au point est en nette opposition aux propos des hautes autorités russes (« le Nagorny-Karabakh est l’Azerbaïdjan »).

Approche objective préconisée

Des cercles d’experts et d’analystes sérieux en Arménie (enfin, ils émergent petit à petit) s’emploient à analyser objectivement la situation et à proposer des éléments de réponse aux interrogations sur l’attitude à adopter, banissant ainsi les slogans emotionnels et des effets de manche que certains dirigeants de forces politiques arméniennes utilisent en organisant manifestations sélectives et blocages de rue à Erevan.

>> L’Arménie et la sécurité du Haut-Karabagh. La quasi-totalité de ces experts considère qu’à l’heure actuelle, l’Arménie n’est pas en mesure d’assurer la sécurité du Haut-Karabagh. Elle est reléguée à une position de prestataire de service à la population arménienne du territoire (salaires des fonctionnaires, services hospitaliers et éducatifs, construction de logements ...). Partant de ce postulat qu’ils qualifient de constat objectif, ils estiment que toute surenchère sur le statut du territoire est condamnée d’avance et risque de fournir aux Azéris le prétexte de recourir, de nouveau, à l’usage de la force militaire.

Si cette surenchère, au relent irrédentiste, émane du gouvernement d’Erevan, elle sera très probablement critiquée par la communauté internationale. L’analyste Tigran Grigoryan, de son côté, estime que l’opposition parlementaire, en se saisissant de la problématique du Haut-Karabagh, réduit, ce faisant, la portée nationale de la cause artsakhiote, car la communauté internationale la considérera alors comme une thématique limitée au jeu partisan des groupes d’opposition et ne valant pas plus qu’un autre levier pour faire pression sur le gouvernement. Benjamin Poghossyan, un autre expert, recommande de s’abstenir de réclamer, en l’état actuel de la faiblesse de l’Arménie, le retour de Shushi et de Hadrout aux Arméniens.

>> Des positions extrêmes. Malheureusement, on constate qu’outre l’exploitation de la cause artsakhiote à des fins artisanes, des prises de position extrêmes continuent de s’exprimer. Thomas de Waal, chercheur britannique et l’auteur de l’ouvrage bien connu de « Black Garden » (NY Univeersity Press, 2003), dans un article publié récemment dans la revue Foreign Affairs, a plaidé pour une réintégration du Haut-Karabagh à l’Azerbaïdjan, pour bénéficier, écrit-il, des investissements azéris. De tels propos faisant fi des leçons de l’histoire et de l’attitude anti-arménienne constante de Bakou sont préjudiciables. De la même manière, à l’autre l’extrémité, les déclarations de David Babayan, ministre des Affaires étrangères, répétant urbi et orbi que « l’Artsakh ne sera jamais au sein de la République d’Azerbaïdjan », alors qu’on invoque, ici et là, le référendum sur l’avenir du pays, ce qui inclut forcément parmi les options imaginables, celle de maintien dans le cadre de l’Azerbaïdjan, relèvent de l’imprudence. On peut lutter contre la réinsertion de l’Artsakh dans l’Azerbaïdjan sans le claironner sur la place publique.

>> Maintien ou augmentation de la population. Un autre argument aussi qui fait unanimité chez les analystes concerne le maintien de la population sur place, si ce n’est son augmentation en nombre. L’effort acharné de construction de logement dans les zones sous contrôle arménien milite dans ce sens. Il convient de le poursuivre. Cependant, la question de sécurité revient sur la table et le maintien d’un contingent de paix se pose avec acuité. Des troupes de maintien du cessez-le-feu, de préférence internationale avec un mandat de l’ONU, ou un contingent mixte avec des forces de paix russes sont susceptibles d’atténuer les tensions en prévenant l’agressivité actuelle des autorités azéries. A la limite, même le contingent russe actuel a son utilité pour empêcher la mainmise azérie sur le réduit artsakhiote qui, si elle a lieu, se traduira par un départ massif des Arméniens. L’ombre de la Nakhijevanisation plane donc.

Dans ce contexte, Hovsep Khurshudyan pense que le report de la question du statut du Haut-Karabagh pourra finalement être bénéfique pour la partie arménienne, si les Russes tiennent à la lettre du document du 9 novembre 2020. Autrement dit, à condition que les Russes ne cèdent pas à la « paroukhisation » (il semble que sur proposition du commandement russe, les forces artsakhiotes et azéries avaient accepté de se retirer à une certaine distance les unes des autres dans la zone de Khramort-Paroukh. Les Arméniens ont obtempéré, mais les Azéris, constatant l’inertie russe, ont occupé les hauteurs de Paroukh en expulsant les villageois et en réquisitionnant leurs biens. Le maire de ce village n’a pu fuir sa maison qu’avec un tee-shirt sur le dos).

L’éventuelle augmentation de la population par retour au bercail ou par déplacement volontaire ne devrait pas constituer un apport important. Tatoul Hagopyan, directeur d’AlikMedia, lors d’un entretien en février dernier, m’a rappelé avec raison qu’« on ne pouvait pas dépeupler les villages d’Arménie pour repeupler le Haut-Kharabagh ».

>> L’injustice et la corruption. Outre ces considérations sécuritaires et matérielles, il ne faut pas oublier non plus la question de justice sociale dont nous avons évoqué à plusieurs reprises dans les Nouvelles d’Arménie Magazine. La persistance de la corruption, dénoncée par le président du parti « Demain Artsakh », Tigran Pétrossiyan, en août 2021 sur FreeNews TV, est un phénomène qui, conjugé avec l’absence de perspective d’avenir, dissuade le Karabaghtsi de rester sur sa terre. Dans ce domaine, la balle est dans le camp des autorités de Stépanakert.

ARMAND NASIR