Lutte libre : Lors de l’hymne national arménien, l’Azéri qui avait perdu en finale face à Hayk Papikyan (Arménie) a quitté le podium…il est disqualifié

Hier aux Championnats d’Europe de lutte libre des moins de 20 ans (U20) à Rome, Hayk Papikyan a battu en finale l’Azéri Sabir Jafarov dans la catégorie des 70 kg sur le score de 3:2.

https://www.facebook.com/wrestlingArm/videos/753978282463361

Mauvais perdant et surtout victime de la propagande et l’hystérie anti-arménienne propagé par le dictateur Aliev en Azerbaïdjan, lors de la cérémonie de remise de prix l’Azéri a quitté le podium lors de l’hymne national arménien ! Il fut aussitôt disqualifié et doit rendre sa médaille d’argent. Il n’a pas supporté que l’Arménien Hayk Papikyan gagne l’or européen…

La (...)