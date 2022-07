Le rappeur américain 50 Cent en concert à Erévan : nous t’aimons, Arménie !

Dans le cadre du festival de musique « Haya », l’Arménie a accueilli le célèbre rappeur américain 50 Cent, dont le concert a eu lieu le 1er juillet au stade « Hrazdan » à Erévan.

Aavant que la star ne monte sur scène, les fans qui attendaient le rappeur avec impatience ont eu droit à « 3. 33 », les groupes « Several Souls » et R-Mean, un rappeur vivant aux Etats-Unis, qui ont été chaleureusement accueillis par le public qui a chanté avec eux.

Dès que 50 Cent est monté sur scène, il a insufflé de l’énergie au public, leur donnant l’opportunité de chanter avec lui, de danser et de passer un bon moment.

Le rappeur a joué ses meilleurs tubes, notamment In Da Club, Candy Shop, P.I.M.P., Ayo Technology et un certain nombre d’autres chansons.



Il a rappelé qu’il était en Arménie pour la première fois et a dit qu’il aimait le public. Avant de partir, 50 Cent, qui était sur scène avec le groupe G-Unit, a déclaré : « Nous t’aimons, Arménie. »

Le public était enthousiaste et avait du mal à se séparer de l’artiste. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan