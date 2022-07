Les adieux d’Henrikh Mkhitaryan : L’AS Rome et Rome resteront à jamais dans mon cœur

Le milieu de terrain arménien l’ex-international arménien Henrikh Mkhitaryan, nouveau venu à l’Inter de Milan a publié un post sur sa page Facebook en signe d’adieu à son ancien club de l’AS Rome et à la « ville éternelle » qu’il aime tant. Rappelons que le contrat d’Henrikh Mkhitaryan avec l’AS Rome a pris fin le 30 juin et que le milieu de terrain a rejoint l’Inter Milan en tant qu’agent libre.

Henrikh Mkhitaryan a écrit : « La Roma est un club vraiment unique. Depuis mon arrivée ici jusqu’à la finale de l’UEFA Conference League, votre soutien a été excellent, quelque chose pour lequel je serai toujours reconnaissant.

Quand j’ai porté le maillot de l’AS Rome pour la première fois, mon objectif principal était d’apporter la gloire à ce club et à ses fans fantastiques, et je suis fier que nous y soyons parvenus ensemble à Tirana. C’était la meilleure fin que j’aurais pu espérer en 3 ans ici.

Maintenant que mon temps à Rome touche à sa fin, je tiens à remercier tout le monde au club pour l’amitié spéciale que nous avons construite ensemble. Un grand merci également à notre équipe d’entraîneurs et en particulier à Jose Mourinho pour la confiance, l’attention qu’il porta envers moi.

J’ai tout donné à ce club sur le terrain et en dehors, je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour mon temps extraordinaire passé ici. Ce club et toute la ville resteront à jamais gravés dans mon cœur. Je vous aime ».

Krikor Amirzayan