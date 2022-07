Serge Sarkissian met en espace le spectacle poétique et musical de Brigitte Fossey :

Le récital poétique « la Passion du Verbe » est une invitation à découvrir l’univers poétique et singulier de Brigitte Fossey qui affectionne les moments

« insolites » avec le public sensible comme elle à l’éclectisme poétique.

Dans « la Passion du Verbe » Brigitte Fossey se mue en muse médiatrice inspirée par le souffle des textes poétiques qui nous amènent loin des codes convenus en empruntant des chemins de traverses.

L’art poétique n’est pas seulement une option symbolique, mais il touche aussi à la réalité de la vie de l’homme et de la femme quelle que soit son origine ou sa nationalité.

Du 12 au 19 juillet à l’Atelier Florentin

28 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon

Réservation