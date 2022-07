Ouverture du musée des illusions

Le premier « Musée des illusions » d’Arménie sera la deuxième plus grande ville de Gyumri le 6 juillet.

Le musée présentera environ 50 expositions basées sur la physique, les mathématiques et la psychologie. Les visiteurs auront l’occasion de voir des pièces « magiques » qui pourraient sembler ordinaires à première vue.

« L’idée de créer un musée existe depuis longtemps ; nous avons étudié des musées similaires dans différents pays pendant des années. Nous pensons qu’il sera intéressant tant pour les habitants que pour les touristes », déclare le cofondateur du musée, Grisha Amirkhanyan.

Le musée a été soutenu par l’initiative commerciale de l’UE « Tourisme innovant et développement technologique pour l’Arménie », cofinancée par l’Union européenne et le ministère de la coopération économique et du développement de la République fédérale d’Allemagne et mise en œuvre par l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).