L’équipe nationale masculine d’Arménie de basket s’est imposée 100 à 63 face à Gibraltar

L’équipe nationale d’Arménie de basket (messieurs) a débuté le championnat d’Europe de des petits pays par une victoire. A Malte, l’équipe d’Arménie qui affrontait Gibraltar s’est imposée 100 à 63.

Un responsable de la Fédération arménienne de basket a déclaré qu’André Spayt Mkrtchyan avait été reconnu comme le joueur le plus efficace du match. Il a marqué 30 points, contrôlé deux fois le ballon depuis le ring, effectué 5 passes décisives.

L’équipe nationale arménienne joue dans le groupe B avec Gibraltar et Saint-Marin. L’Arménie affrontera jeudi 30 juin à 16h15 (heure française) l’équipe de Saint-Marin pour son second match de qualification.

Krikor Amirzayan