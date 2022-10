Le Canada va ouvrir une ambassade à Erévan en Arménie

La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a récemment annoncé que le Canada s’apprêtait à ouvrir une ambassade en Arménie.

« Cela permettra de renforcer les liens entre nos pays et d’accroître le soutien du Canada à la démocratie arménienne » a déclaré le chef de la diplomatie canadienne. Au regard des plus de 100 000 Arméniens vivant au Canada, cette ouverture d’une ambassade à Erévan serait également la bienvenue pour les nombreux liens entre le Canada et l’Arménie avec également le rôle important de la communauté arménienne du Canada.

Krikor (...)