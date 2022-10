Le Président de l’Artsakh rend hommage à la mémoire des militaires tombés pour la défense de la patrie

Le 29 juin, à l’occasion de la Journée des soldats tombés au champ de bataille et des disparus au combat, le président de la République de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a visité le complexe commémoratif de Stepanakert, a déclaré le bureau présidentiel.

Accompagné de hauts responsables de l’État et de l’armée, le Président a rendu hommage et participé au service commémoratif dédié à cette journée.

Le Chef de l’Etat a ensuite visité le Panthéon militaire et a déposé des fleurs sur les tombes des militaires tombés pour la défense de la patrie. Source (...)