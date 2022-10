Emmanuel Macron s’est félicité mercredi du « consensus » trouvé la veille sur l’adhésion à l’Otan de la Finlande et de la Suède après la levée du veto de la Turquie, à l’issue d’un entretien avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Madrid. L’entrée dans l’Alliance atlantique de ces deux pays, qui « disposent de capacités robustes et interopérables », va « contribuer significativement à la sécurité de l’ensemble des alliés », a souligné le chef de l’Etat selon des propos rapportés par l’Elysée. Cette adhésion était bloquée par la Turquie, membre de l’Otan depuis 1952, qui accusait notamment Stockholm et Helsinki (...)