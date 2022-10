Le 1er juillet à Vienne

La quatrième réunion des représentants spéciaux de l’Arménie et de la Turquie pour le processus de normalisation aura lieu à Vienne le 1er juillet, informe le ministère arménien des Affaires étrangères.

Le vice-président de l’Assemblée nationale arménienne Ruben Rubinyan et l’ambassadeur Serdar Kilic se sont rencontrés pour la dernière fois à Vienne le 3 mai.

Les représentants spéciaux ont réaffirmé l’objectif déclaré de parvenir à une normalisation complète entre leurs pays respectifs par le biais de ce processus. En ce sens, ils ont eu un échange sincère et productif de points de vue concrets et ont discuté des (...)