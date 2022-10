Des Arméniens rejoignent l’Académie des Oscars

Trois Arméniens, Sev Ohanian, Natalie Qasabian et Jack Edjourian, ont été invités à devenir membres de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, informe l’Armenian Film Society.

Sev Ohanian et Natalie Qasabian ont tous deux été invités dans la catégorie des producteurs. Sev a notamment réalisé « Run » et « Searching ». Natalie a notamment réalisé « Run » et « All about Nina ».

Jack Edjourian a été invité dans la catégorie des effets visuels. Il a notamment participé à « Top Gun : Maverick » et « Tenet ».

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a adressé des invitations à 397 artistes et cadres qui se sont distingués par leurs contributions aux films cinématographiques.

La classe 2022 compte 44% de femmes, 37% appartiennent à des communautés ethniques/raciales sous-représentées, et 50% sont originaires de 53 pays et territoires hors des États-Unis. Parmi les invités, on compte 71 nominés aux Oscars®️, dont 15 lauréats.

Les personnes qui acceptent les invitations seront les seuls ajouts aux membres de l’Académie en 2022.

La sélection des membres est basée sur les qualifications professionnelles, avec un engagement continu pour la représentation, l’inclusion et l’équité reste une priorité.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences est une communauté mondiale de plus de 10 000 artistes, cinéastes et dirigeants parmi les plus accomplis dans le domaine du cinéma. Outre la célébration et la reconnaissance de l’excellence cinématographique par le biais des Oscars, l’Académie soutient un large éventail d’initiatives visant à promouvoir l’art et la science du cinéma, notamment la programmation publique, les activités éducatives et le Musée du cinéma de l’Académie.