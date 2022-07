Le maire d’Erevan démarre avec Marseille

A l’invitation du maire de Marseille Benoit Payan, du maire de Lyon Gregory Doucet et de la maire de Paris Anne Hidalgo, la délégation conduite par le maire d’Erevan Hrachya Sargsyan est en visite officielle dans les villes partenaires d’Erevan depuis le 26 juin jusqu’au 7 juillet.

Au cours de cette visite, le maire d’Erevan participera aux événements consacrés au 30e anniversaire de la collaboration Erevan-Marseille, au 4e Forum de la coopération décentralisée française et au Sommet international des maires pour le climat qui se tiendra à Abidjan (Côte d’Ivoire). Des rencontres du maire avec ses collègues de Marseille, Lyon et Paris sont également prévues.

Les membres de la délégation d’Erevan ont également l’intention de visiter un certain nombre de structures de l’économie urbaine.

Le 28 juin, le maire de la capitale arménienne était à Marseille. La coopération entre Erevan et Marseille, qui dure depuis 30 ans, va prendre un nouvel élan. Cette coopération couvre divers domaines de l’économie urbaine. Les perspectives et les activités futures ont été discutées lors de la réunion officielle. Le maire d’Erevan a été accueilli par les maires adjoints de Marseille alors que le maire de Marseille Benoît Payan a été contaminé par le COVID-19.

Saluant le maire d’Erevan, l’adjoint au maire de Marseille Yanick Ohanissian a souligné que la collaboration entre les deux villes a un grand potentiel de développement et d’expansion qui devrait être utilisé pour le bénéfice des résidents d’Erevan et de Marseille.



Exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, le maire d’Erevan, Hrachya Sargsyan, a souligné que cette visite était une bonne occasion de définir les orientations prioritaires qui serviront de base à l’élaboration du nouveau programme triennal. Les parties ont attaché de l’importance à l’échange d’expériences entre spécialistes et ont souligné que les villes rencontrant des problèmes similaires devraient unir leurs efforts pour obtenir des résultats.