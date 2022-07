Nouvelles frappes de drone turques dans le nord de la Syrie

Des drones turcs ont frappé ce mardi les régions de Dêrik et Tall Rifat, dans le nord de la Syrie. Les attaques ont fait des blessés, selon les informations provenant du terrain.

Le nord de la Syrie a de nouveau subi des attaques de drone turques. Des drones de combat ont frappé ce mardi matin deux régions du Rojava. Vers 6 heures du matin, heure locale, un drone a visé un bâtiment à Tall Rifat, dans le canton de Shehba. Selon les premières informations, l’attaque aurait causé des dégâts matériels.

A Dêrik, dans le nord-est de la Syrie, deux véhicules ont été attaqués par des drones turcs dans le village de Xaneser. Les premières informations reçues de source locale font état de plusieurs blessés.

Pas plus tard qu’hier, lundi, une personne a été blessée dans une attaque de drone turque à Tall Tamr, au nord du canton de Hassaké. La Turquie utilise continuellement des drones pour cibler la population civile, notamment les représentants de l’administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES) et les membres de leurs familles. Ces attaques ne seraient pas possibles sans l’aval de la Coalition internationale et de la Russie qui contrôlent l’espace aérien de la région.

