Bakou va récupérer la ville de Latchin

Lors d’une conférence de presse en ligne qui a duré plus de trois heures et demi, le Premier ministre Nikol Pachinian a confirmé que la ville de Lachin et d’autres villages voisins habités par des Arméniens seront cédés à l’Azerbaïdjan une fois qu’une route alternative reliant l’Arménie et le Haut-Karabakh sera terminée.

S’exprimant sur le remplacement de l’actuel corridor de Lachin, M. Pachinian a déclaré que le changement de route visait à « assurer une connexion plus fiable et de meilleure qualité pour l’Arménie ». Il a ajouté que les discussions sur le nouveau tracé ont eu lieu avec les autorités russes, et non avec l’Azerbaïdjan. L’itinéraire sera modifié après que les forces de maintien de la paix auront pris le contrôle de la [nouvelle] route ".

L’opposition arménienne a affirmé à plusieurs reprises que la nouvelle route serait prête le 1er juillet et que les habitants de Lachin et des villages voisins seraient confrontés à un déplacement de dernière minute. Les détracteurs de M. Pachinian ont également affirmé que la nouvelle route pourrait être contrôlée par l’Azerbaïdjan.

La construction de la nouvelle route était prévue dans l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre qui a mis fin à la deuxième guerre du Haut-Karabakh. Il y est précisé que les forces de maintien de la paix russes s’installeraient sur la nouvelle route pour en assurer la sécurité.

Selon M. Pachinian, les villages qui faisaient partie de l’Oblast autonome du Haut-Karabakh de l’époque soviétique continueront à être contrôlés par les forces de maintien de la paix russes.

M. Pachinian a également déclaré que le président azerbaïdjanais souhaitait poursuivre sa politique d’enclavement de l’Arménie et reportait donc l’ouverture des voies de communication dans la région, ce qui, selon lui, aurait un impact positif sur l’économie arménienne.

M. Pashinyan a également déclaré que les accusations de l’Azerbaïdjan selon lesquelles c’est l’Arménie qui freine le processus de paix, ainsi que ses exigences concernant le « corridor de Zangezur », n’avaient qu’un seul but : légitimer une nouvelle guerre contre l’Arménie.

Il a déclaré que la seule alternative à la guerre était la paix dans la région et un accord de paix avec l’Azerbaïdjan.

Les détails du processus, qui est devenu plus actif au cours des derniers mois, restent maigres. Selon les autorités arméniennes, l’une des raisons en est l’état instable du principal organe de médiation - le groupe de Minsk de l’OSCE.

Le ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères a démenti les affirmations de M. Pachinian selon lesquelles l’Azerbaïdjan cherchait à déclencher une nouvelle guerre.

Si l’Azerbaïdjan voulait une guerre, comme l’a dit Pachinian, il n’aurait pas fait de gros efforts pour reconstruire et restaurer les territoires détruits par l’Arménie. Il n’aurait pas présenté à l’autre partie les principes de base sur lesquels un accord de paix devrait être fondé", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Ils ont également accusé l’Arménie de retarder délibérément les réunions.

Si l’Arménie souhaite réellement la paix, elle doit faire preuve de volonté politique et prendre des mesures concrètes en faveur de la paix, plutôt que de perdre du temps à relancer un format dont l’efficacité a toujours été faible et dont les membres reconnaissent désormais ouvertement l’impossibilité", indique la déclaration.

Un jour plus tôt, le 27 juin, le président azerbaïdjanais a déclaré dans une allocution vidéo au World City Forum en Pologne que « l’Azerbaïdjan veut tourner la page de la guerre, normaliser les relations et signer un accord de paix avec l’Arménie sur le principe de la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun ».

Avec OC-Media