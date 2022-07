Niveau d’alerte abaissé pour les ressortissants israéliens à Istanbul

Israël a annoncé mardi avoir abaissé le niveau de menace pour ses ressortissants à Istanbul après l’avoir établi récemment à un état maximal d’alerte sur fond de craintes d’attaques iraniennes. L’Etat hébreu avait appelé mi-juin ses ressortissants à quitter

immédiatement la Turquie en raison d’un « danger réel et immédiat » d’attaques

iraniennes. Et le Conseil national de la sécurité, une entité chargée entre autres de

la coordination de la lutte antiterroriste, avait élevé au niveau 4, le plus haut sur l’échelle israélienne, la menace pour les ressortissants israéliens à Istanbul et à 3 dans le reste de la Turquie.

Mardi, le Conseil a rétrogradé le niveau d’alerte à Istanbul après qu’Ankara a arrêté la semaine dernière huit personnes dont des Iraniens, soupçonnées de préparer des attaques contre des Israéliens. "Je voudrais remercier nos forces de sécurité ainsi que les forces de sécurité turques, qui au cours des derniers mois et semaines ont agi pour

empêcher des attaques contre les Israéliens à Istanbul et en Turquie« , a déclaré le Premier ministre israélien Naftali Bennett dans une vidéo mardi. »Nos actions ont réussi et ont sauvé des vies humaines, nous revenons progressivement à la normale« , a déclaré M. Bennett en remerciant le président turc Recep Tayyip Erdogan et la population turque »pour leur coopération afin de déjouer des attentats contre des Israéliens en Turquie« , pays qui a resserré ces derniers mois ses relations avec l’Etat hébreu. »J’appelle les Israéliens à rester vigilants« , a ajouté M. Bennett, le Conseil national de la sécurité ayant appelé les Israéliens à ne pas effectuer de voyages »non essentiels« en Turquie où le niveau d’alerte reste »modéré« en raison de risques d’attaques contre des cibles »israéliennes et juives".

L’Iran et Israël mènent une « guerre de l’ombre » à coups de cyberattaques, d’attaques en mer et d’accusations d’assassinats alors que l’Etat hébreu s’oppose au renouvellement potentiel de l’accord sur le programme nucléaire iranien et accuse Téhéran de soutenir le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, ses ennemis.

AFP