Le président français Emmanuel Macron va s’entretenir avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan mercredi matin au début du sommet de l’Otan, a annoncé mardi l’Elysée, qui a souligné l’importance de se « parler franchement » entre alliés « quand on a des divergences ». Cet entretien, prévu à 09H30 (07H30 GMT), rentre dans le cadre des efforts déployés par plusieurs dirigeants présents à Madrid, dont l’Américain Joe Biden, pour convaincre la Turquie de ne plus bloquer les candidatures de la Suède et de la Finlance à l’Alliance atlantique. Attendu dans l’après-midi à Madrid en provenance du sommet du G7, Emmanuel (...)