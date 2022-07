Le sommet de l’Otan doit envoyer un « message d’unité et de force », lance Macron

Emmanuel Macron a appelé mardi l’Otan à dégager un « message d’unité et de force » lors de son sommet mercredi et jeudi à Madrid qui doit notamment décider de l’adhésion de la Suède et la Finlande à l’Alliance. « Le message qui doit ressortir de Madrid c’est un message d’unité et de force pour les pays qui en sont membres comme pour celles et ceux qui aspirent à le rejoindre et dont nous soutenons la démarche », a-t-il dit lors d’une conférence de presse en clôture du sommet du G7 en Bavière.

« Nous devons être unis à Madrid, unis dans le soutien à l’Ukraine, unis dans notre fermeté, unis dans la défense et la sécurité du flanc oriental de notre Alliance », a martelé le président français. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, « c’est la sécurité du continent européen dont il s’agit », a-t-il souligné.

Avec AFP