La Turquie n’a pas fait « de demande particulière de concessions aux Américains » pour lever son opposition à l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’Otan, a assuré mardi 28 juin un haut responsable de la Maison Blanche. Les Etats-Unis n’ont « rien offert » à Ankara, a-t-il insisté lors d’un entretien avec des journalistes.

L’accord conclu à Madrid entre la Turquie, la Finlande et la Suède sur l’élargissement de l’alliance militaire va donner « un élan puissant » à l’unité occidentale, a estimé ce haut responsable américain, qui n’a pas souhaité être identifié. Il a par ailleurs tenu à vanter le rôle joué par le président américain Joe Biden dans les délicates négociations entre les trois protagonistes, qui ont mené à la spectaculaire annonce d’un accord en marge du sommet de l’Otan en Espagne. Officiellement, Washington ne voulait pas jouer « les intermédiaires » dans des discussions menées par le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, a indiqué cette source. Mais elle a lourdement insisté sur l’implication du président des Etats-Unis. Le haut responsable a ainsi rappelé que Joe Biden s’était entretenu mardi matin avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan des « préoccupations » de ce dernier et de « la manière de les surmonter. » Cet appel était destiné à pousser l’accord entre les trois pays « derrière la ligne d’arrivée », a-t-il dit. Les deux hommes doivent avoir mercredi une réunion bilatérale à Madrid.

La source a assuré que la Suède et la Finlande avaient voulu « s’assurer du soutien » du président américain à l’accord trouvé avec la Turquie « avant de conclure ». Elle a rappelé qu’en mars Joe Biden, alors qu’il était dans le Bureau ovale avec le président finlandais, avait décroché le téléphone et appelé la Première ministre suédoise pour discuter d’une adhésion à l’Otan de ces deux nations historiquement non-alignées. « Nous avons travaillé consciencieusement pour essayer d’aider à combler les écarts entre Turcs, Finlandais et Suédois tout en essayant, en public, de faire profil bas pour que cette affaire ne se mette pas à tourner autour des Etats-Unis ou de demandes qui nous seraient faites », a dit le responsable.

AFP