Les autorités sont accusées d’entraver l’enquête sur l’accident mortel

La famille d’une femme enceinte décédée après avoir été écrasée par une voiture de police escortant le cortège du Premier ministre Nikol Pachinian a accusé lundi les autorités arméniennes d’entraver l’enquête criminelle sur l’accident.

Le père de la femme a également tenu Pachinian pour responsable de sa mort, affirmant que son cortège a traversé Erevan trop rapidement.

« Où le Premier ministre s’est-il précipité ? », a déclaré Mnatsakan Mnatsakanian. « Fuyait-il quelqu’un ? »

Sona, la fille de 29 ans de Mnatsakanian, a été percutée par un SUV de la police alors qu’elle traversait une rue du centre-ville le 26 avril. Le véhicule ne s’est pas arrêté après la collision qui a suscité de nouveaux appels de l’opposition à la démission de M. Pachinian. Son conducteur, le commandant de police Aram Navasardian, a été arrêté quelques heures plus tard.

Le comité d’enquête arménien a accusé Navasardian d’avoir enfreint le code de la route, mais l’a relâché peu après. Les forces de l’ordre ont de nouveau arrêté le policier quelques jours plus tard après qu’un procureur leur a ordonné de l’inculper également pour avoir fui les lieux et ne pas avoir aidé la victime.

Un tribunal de première instance d’Erevan a toutefois refusé de sanctionner l’arrestation, obligeant le comité d’enquête à libérer Navasardian. Une juridiction supérieure a rejeté vendredi dernier l’appel des enquêteurs contre cette décision.

Le père de la victime a déploré les décisions du tribunal, affirmant que l’officier de police pourrait influencer les témoins oculaires de l’accident. « Depuis que le Premier ministre m’a personnellement appelé et présenté ses condoléances, j’espère qu’il y aura une enquête équitable », a-t-il déclaré.

« Il est possible qu’il y ait eu un ordre des dirigeants suprêmes [du pays] de ne pas arrêter le conducteur », a ajouté Mnatsakan Mnatsakanian lors d’une conférence de presse conjointe avec Raffi Aslanian, un avocat représentant sa famille.

M. Aslanian a affirmé, pour sa part, qu’une agence de sécurité de l’État avait détruit « d’importantes pièces à conviction » dans cette affaire. Il a refusé de nommer l’agence ou de faire la lumière sur ces preuves, invoquant le secret de l’enquête.

Navasardian, le policier inculpé, nie les accusations portées contre lui. Son avocat a cité en avril une directive gouvernementale autorisant les cortèges de véhicules du gouvernement à se déplacer jusqu’à 100 kilomètres/heure (62 miles/heure) à Erevan.

Selon M. Mnatsakanian Sr, les tests médico-légaux effectués par les enquêteurs ont révélé que la voiture de police a traversé la ville à près de 109 kilomètres/heure (68 miles/heure).

« S’il n’avait pas dépassé la limite [de vitesse], ma fille ou mon petit-enfant à naître seraient peut-être restés en vie », a déclaré le père éploré.

La limousine de M. Pachinian et les six autres voitures qui composaient son cortège sont également passées devant la femme mourante et ne l’ont pas aidée non plus. Le Premier ministre n’a toujours pas fait de commentaire public sur sa mort.

Le chef adjoint du personnel de M. Pachinian, Taron Chakhoyan, a affirmé le 27 avril que le cortège aurait provoqué un embouteillage et rendu plus difficile l’accès d’une ambulance à la victime s’il s’était arrêté juste après l’accident. Des personnalités de l’opposition et d’autres critiques du gouvernement ont balayé cette explication, rejetant la responsabilité de la mort de la femme sur Pachinian.

