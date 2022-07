Bakou se prépare à la guerre avec l’Arménie prévient Pachinian

Le Premier ministre Nikol Pachinian a affirmé que l’Azerbaïdjan torpille les pourparlers de paix et prépare le terrain pour une nouvelle guerre avec l’Arménie.

« Ils essaient de créer une légitimité pour une nouvelle guerre », a-t-il déclaré dans des remarques télévisées diffusées tard lundi 27 juin. « Qu’ils planifient cette nouvelle guerre dans trois mois, trois ans ou trente ans est une question différente ».

À cet égard, M. Pachinian a souligné les affirmations persistantes de l’Azerbaïdjan selon lesquelles Erevan est réticent à négocier un traité de paix avec Bakou, à délimiter la frontière arméno-azerbaïdjanaise et à l’ouvrir au commerce. Il a ajouté que la partie azerbaïdjanaise a elle-même annulé une nouvelle réunion de hauts fonctionnaires arméniens et azerbaïdjanais qui devait avoir lieu lundi à Bruxelles. Elle n’a pas non plus répondu à une proposition arménienne d’organiser une réunion en tête-à-tête des ministres des affaires étrangères des deux États, a-t-il ajouté.

Dimanche, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a de nouveau menacé implicitement de recourir à une action militaire. Il a déclaré que l’Arménie « le regrettera » si elle retarde la démarcation de la frontière.

M. Aliev a proféré des menaces similaires au début du mois lorsqu’il a mis en garde Erevan contre le fait de continuer à s’opposer à l’ouverture d’un corridor terrestre reliant l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan.

Les responsables arméniens ont de nouveau exclu un tel corridor extraterritorial par la suite, arguant que les accords arméno-azerbaïdjanais négociés par la Russie ne prévoient que des liaisons de transport conventionnelles entre les deux États du Caucase du Sud.

M. Pachinian a déclaré lundi que Bakou violait lui-même ces accords en enfreignant le régime de cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabakh et en continuant à détenir des dizaines de prisonniers arméniens.

M. Pachinian a adopté une politique conciliante à l’égard de l’Azerbaïdjan après la défaite de l’Arménie dans la guerre du Karabakh en 2020. Depuis, il a promis à plusieurs reprises que cela ouvrirait une « ère de développement pacifique » pour l’Arménie et toute la région.

M. Pachinian a déclenché des semaines de manifestations antigouvernementales à Erevan après avoir signalé en avril qu’il était prêt à « abaisser la barre » du statut du Karabakh acceptable pour l’Arménie. Les dirigeants de l’opposition arménienne l’ont accusé d’aider l’Azerbaïdjan à reprendre le contrôle total de ce territoire peuplé d’Arméniens.

L’un de ces dirigeants, Ishkhan Saghatelian, a affirmé mardi que la mise en garde de Pachinian contre une nouvelle guerre avec l’Azerbaïdjan vise à décourager les Arméniens de se battre pour un changement de régime. Dans une publication sur Facebook, Saghatelian a insisté sur le fait que le retrait de Pachinian du pouvoir est au contraire le seul moyen de « sauver l’Arménie et l’Artsakh de ce cours destructeur. »

