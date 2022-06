Le 1111e anniversaire du complexe monastique de Vahanavank a été célébré à Kapan au sud de l’Arménie

Le 25 juin, le 1111e anniversaire de la fondation du complexe monastique de Vahanavank à Kapan (Syunik, au sud de l’Arménie), a été célébré avec une grande solennité. La fête était symbolique car elle était le jour des vœux du complexe du monastère était célébré.



Tôt le matin, plus d’une centaine de pèlerins, accompagnés des gardiens du responsable de la commune Govorg Parsyan ont traversé à pied la colline de Vahanavank et ont pris part à la sainte liturgie à l’occasion de la fête. Il était servi par le P-re Makar Vardabet Hakobyan. La cérémonie de l’Andastan a eu lieu au cours de laquelle les quatre points cardinaux de la planète furent bénis.



L’événement a été suivi outre le père Makar Vardapet Hakobyan, le directeur de « l’Union des musées de Kapan » Armen Gorgyan, l’historien Grisha Smbatyan, candidat aux sciences historiques et le professeur agrégé Ashot Manucharyan.

Dans son discours de félicitations au public, le maire Gevorg Parsyan a particulièrement souligné le rôle de Vahanavank en tant que valeur historique et culturelle la plus importante de Kapan, en tant que témoin historique prouvant l’arménité de la région.



« L’ennemi déforme plus d’une fois les faits historiques évidents, en utilisant notamment le terme Zangezur en affirmant que ce sont des terres historiques de l’Azerbaïdjan. Le complexe du monastère de Vahanavank est l’une des preuves éclatantes que cette région est le foyer d’une civilisation ancienne, où les Arméniens ont vécu historiquement depuis l’époque où les Azéris n’existaient même pas en tant que nation » a-t-il déclaré.

La chorale « Geghard » et les groupes créatifs du Centre culturel de Kapan ont rendu cette journée plus festive et mémorable avec leurs interprétations de chants et de danses nationaux arméniens. L’église était pleine de nombreux enfants, croyants, touristes et invités qui ont eu l’occasion de profiter de la fête organisée à l’occasion de la fête. Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan