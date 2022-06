La centrale nucléaire arménienne reconnectée au réseau électrique après une maintenance planifiée

La centrale nucléaire arménienne est reconnectée au réseau électrique du pays après la maintenance préventive annuelle planifiée, a déclaré l’installation dans un communiqué de presse.

"Le 23 juin 2022 à 13h00, Il a déclaré que les 4e et 3e turbo-générateurs ont été reconnectés au système énergétique unifié de l’Arménie le 23 juin 2022.

Selon le plan initial, la centrale devait être reconnectée le 27 juin 2022, mais grâce au travail efficace du personnel, cela a été fait 4 jours plus tôt, a indiqué l’installation.

La centrale fonctionne actuellement en mode normal, à 380 MW, dans le respect des normes de sécurité et de fiabilité.

La centrale nucléaire arménienne est située à une trentaine de kilomètres à l’ouest d’Erevan. Elle a été construite dans les années 1970 mais a été fermée à la suite d’un tremblement de terre dévastateur en 1988. L’un de ses deux réacteurs à eau légère VVER 440-V230 a été réactivé en 1995.

En mars 2014, le gouvernement arménien a décidé de prolonger la durée de vie de la centrale jusqu’en 2026. L’extension de la durée de vie a été financée par un prêt russe de 270 millions de dollars et une subvention de 30 millions de dollars.

Avec ARKA