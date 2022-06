Les entreprises arméniennes demandent aux autorités d’intervenir contre la réévaluation du dram

Les associations d’entreprises arméniennes ont appelé le 24 juin la Banque centrale et les ministères de l’économie et des finances à prendre des mesures urgentes pour arrêter la réévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, avertissant que le renforcement du dram cause des dommages aux entités commerciales.

« La réévaluation du dram, tant à court qu’à long terme, a un impact négatif considérable sur l’économie arménienne, en particulier sur les entreprises orientées vers l’exportation et les secteurs connexes, rendant les ventes plus difficiles et, parfois, affectant leur compétitivité sur les marchés étrangers », peut-on lire dans leur lettre ouverte, transmise à l’agence de presse ARKA.

Cette dernière souligne que les sociétés informatiques, qui ont déjà été contraintes d’augmenter les prix de leurs services d’environ 20 %, souffrent également, ce qui affaiblira inévitablement leur position concurrentielle sur les marchés étrangers et entraînera la perte de clients.

« Les entreprises arméniennes exportant du vin, du cognac, des jus et d’autres produits agricoles, qui sont également vendus aux États-Unis, en Europe et en Asie, en plus de la Russie, souffrent également. Afin de ne pas perdre de clients, de nombreuses entreprises vendent leurs produits au coût de production, voire en dessous, ce qui, pour des raisons évidentes, ne peut durer longtemps. Certaines entreprises ont temporairement suspendu leurs exportations, dans l’attente d’un retour au taux de change du dram qui était celui du début de l’année », indiquent les associations d’entreprises.

La lettre indique que la réévaluation du dram à un tel rythme a un impact négatif sur les entreprises de voyage et de construction et rend la logistique des marchandises plus coûteuse, ce qui affecte les prix du transport international de marchandises depuis l’Arménie. L’investissement en Arménie n’a pas non plus échappé à l’impact négatif, puisqu’il est nécessaire d’investir 20 % de plus en devises étrangères pour obtenir le même résultat, ce qui, à long terme, entraînera de grandes pertes économiques.

« Nous sommes sûrs qu’au début de l’année, aucune des entités commerciales en Arménie n’a envisagé une telle réévaluation du dram dans son budget annuel, et beaucoup ne disposent pas de réserves suffisantes pour compenser les pertes. Compte tenu de ce qui précède, nous demandons instamment à la Banque centrale, au ministère de l’Économie et au ministère des Finances d’Arménie de prendre des mesures urgentes afin d’arrêter la réévaluation du dram et de rétablir le taux de change à un niveau proche de celui du début de l’année, ou d’introduire des programmes urgents de subvention des exportateurs », indique la lettre.

La lettre ouverte est signée par l’Union des entrepreneurs de Mantashyants (elle comprend 180 hommes d’affaires moyens et grands), l’Union des entreprises de technologies avancées (UATE, environ 100 entreprises informatiques), l’Association des constructeurs arméniens (plus de 30 entreprises), la plate-forme Export Armenia (plus de 8000 membres).

L’USD a perdu plus de 15 % de sa valeur par rapport au dram arménien depuis janvier 2022, date à laquelle il valait 482 drams. Le 23 juin, le taux de change du dollar était de 410,82 drams.

Avec ARKA