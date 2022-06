Farrah Khan, la maire d’Irvine s’engage à ériger un mémorial du génocide

Un mémorial au génocide arménien pourrait être érigé à Irvine. La maire Farrah Khan a déclaré qu’elle soutiendrait la recherche d’un lieu dans la ville, a rapporté samedi l’Orange County Register.

Le processus a commencé avec la révélation d’images datant de 2020 montrant la maire d’Irvine, Farrah Khan, en train de plaisanter et de rire lors d’une réunion avec des représentants de groupes turcs locaux dont l’un niait ouvertement le génocide arménien.

Les habitants d’Irvine ont écrit des lettres et se sont rendus aux réunions du conseil municipal pour exprimer leur indignation. Un groupe d’Arméniens a dénoncé le parti démocrate du comté pour son soutien à l’élection à la mairie de Farah Khan en 2022.

Des excuses immédiates de la maire ont été demandées, ainsi qu’un engagement à se distancer de toute personne ayant nié le génocide et à soutenir l’enseignement de l’histoire du carnage aux élèves des écoles publiques.

Depuis, Khan et les membres de la communauté arménienne se sont rencontrés et il se pourrait qu’un mémorial du génocide arménien soit construit à Irvine - Khan a déclaré qu’elle soutiendrait la recherche d’un lieu dans la ville. Elle a également accepté d’approcher le conseil scolaire unifié d’Irvine pour coordonner la formation des éducateurs sur l’enseignement du génocide. Lors d’une réunion du conseil municipal en avril, elle a déclaré avoir fait un don de 1 500 dollars au projet d’éducation sur le génocide.

La maire reste fermement convaincue que les discussions lors de la réunion, qui, selon elle, était l’une des nombreuses réunions organisées avec les membres de la communauté après sa victoire à la mairie en 2020, n’ont pas porté sur le génocide arménien, comme certains l’ont dit.

Elle a promis de couper les liens avec toute personne critiquant l’existence du génocide.

« J’espère vraiment que ce rapport professionnel sera publié pour mettre fin à l’idée que les gens me traitent de raciste, que je nie le génocide ou que je dis que les Arméniens devraient disparaître », a déclaré Mme Khan.

Violet Bulujian, présidente de la section du comté d’Orange du Comité national arménien d’Amérique, a déclaré que le fait de voir la vidéo a été un véritable choc.

« Dire que nous avons été indignés est un euphémisme », a déclaré Violet Bulujian, qui a ajouté qu’elle représente la communauté arménienne de la région.

Si vous imaginez le maire démocrate assistant à une réunion organisée par des négationnistes, et que ce maire dit : « Je me suis engagé à vous soutenir quoi qu’il arrive », puis rit avec eux, cela ne serait pas toléré, en aucun cas", a déclaré Mme Bulujian.