Le talentueux clarinettiste Arménien Hovhannes Vardanyan (56 ans) vient de disparaître à Moscou

Le clarinettiste Arménien de grand talent, Hovhannes Vardanyan est décédé à Moscou à l’âge de 56 ans. Selon les premières informations parvenues de Moscou, Hovhannes Vardanyan aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il était l’un des plus brillants clarinettistes exerçant ses talents en Russie où il résidait, mais également en Arménie et en diaspora. Il s’était produit à de nombreuses reprises en France et notamment à Valence (Drôme) lors de plusieurs éditions du Festival international du duduk.

Krikor Amirzayan