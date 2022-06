Le Premier ministre arménien a reçu à Erévan les représentants du Comité central du parti ADL Ramgavar

Aujourd’hui à Erévan, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a félicité le 100e anniversaire de la fondation du parti politique arménien ADL Ramgavar et a souligné son rôle dans l’histoire du peuple arménien. Nikol Pachinian a exprimé l’espoir que l’ADL Ramgavar continuera à être plus active encore dans la diaspora et dans la patrie dans un proche avenir.

Mikael Kharapyan a affirmé que le parti Ramgavar Azadagan réaffirme son soutien au gouvernement arménien en faveur des progrès de la patrie dans la résolution des problèmes auxquels la patrie est confrontée. Les questions liées aux activités de l’ADL et au renforcement des liens Arménie-Diaspora ont été abordées lors de la réunion. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan