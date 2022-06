Une Arménienne, Varduhi Ghazaryan (42 ans) donne naissance à son 14e enfant en Géorgie, un record

La famille Ghazaryan vivant dans le village de Gandza dans la près de la ville de Ninotsminda en Akhalkalak (région arménienne de Géorgie) a établi un nouveau record en Géorgie avec la naissance de leur 14e enfant. Information du journal « Georgia ».

Le nouveau-né, Daniel est né le 21 juin, pèse 2,6 kg et mesure 48 cm.

Le quotidien affirme que la naissance de Daniel établit un nouveau record dans l’histoire de la Géorgie nouvellement indépendante. Selon le démographe, professeur de démographie Amiran Totadze, Varduhi Ghazaryan a dépassé le record d’une mère qui avait donné naissance à son 13e enfant l’année dernière.

Daniel est le 14e enfant de Varduhi et Sedrak Ghazaryan. Ainsi, la famille Ghazaryan a 8 fils et 6 filles. L’aîné, Hakob, a 23 ans et étudie à l’Université d’État d’Erevan, dans la section de géographie et de géologie. Et Angelina, qui était la plus jeune avant la naissance de Daniel, a 1 an et 4 mois.

Varduhi Ghazaryan, 42 ans, a assuré que si Dieu le veut, elle accouchera à nouveau. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan