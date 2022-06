L’entrée aux réserves historiques et culturelles d’Arménie est gratuite aujourd’hui

Avis aux citoyens d’Arménie et touristes qui sont nombreux en Arménie. Aujourd’hui samedi 25 juin, l’entrée à un certain nombre de réserves historiques et culturelles-musées est gratuite. Le Service de sécurité nationale d’Arménie rappelle que l’entrée des réserves-musées est gratuite pour les citoyens de la République d’Arménie le dernier samedi de chaque mois.

Les sites de la gratuité concernés aujourd’hui sont :

Réserve-musée historico-culturelle « Garni »,

Réserve-musée historique et culturelle « Zvartnots »,

Réserve-musée historico-archéologique « Metsamor »,

Réserve historique et culturelle « Forteresse d’Amberd »,

« Lori Berd » ville "réserve historique et culturelle,

Réserve historique et culturelle « Forteresse de Bjni »,

Réserve historique et culturelle « Zorats Karer »

« Saisissez l’occasion, passez le week-end dans l’environnement historique et culturel, découvrez le riche patrimoine historique de l’Arménie », lit-on dans le message diffusé par les autorités arméniennes chargées de ces musées et réserves.

Krikor Amirzayan