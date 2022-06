A Bakou Lavrov précise ses positions sur le Karabakh et le groupe de Minsk

Déclaration du ministre des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, et réponses aux questions des médias à la suite de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Jeyhun Bayramov, Bakou, le 24 juin 2022.

M. Bayramov,

Mesdames et Messieurs,

Au nom de la délégation russe et en mon nom personnel, je tiens à exprimer ma gratitude à nos hôtes azerbaïdjanais pour leur accueil traditionnellement chaleureux et hospitalier et pour l’excellente organisation de nos travaux communs.

Je tiens à remercier tout particulièrement le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui nous a reçus hier et avec qui nous avons eu une longue conversation, basée sur la confiance et bénéfique.

Aujourd’hui, M. Bayramov et moi-même avons eu des entretiens approfondis avec nos délégations, conformément aux instructions coordonnées entre nos présidents, qui ont été réaffirmées hier par le dirigeant de l’Azerbaïdjan et qui sont mises en œuvre dans le cadre d’une nouvelle qualité de nos relations définie comme une coopération alliée. Nous avons atteint ce niveau de nos relations il y a longtemps. Lors d’une visite officielle du président Ilham Aliyev à Moscou le 22 février 2022, il a été formalisé dans une déclaration qui est devenue un nouveau jalon dans le développement de nos relations. Plusieurs dizaines d’accords sectoriels et interdépartementaux sont en cours de préparation conformément à cette déclaration. Certains d’entre eux sont prêts à être signés, et nous avons convenu d’accélérer le travail de nos experts sur les autres.

Nous entretenons des contacts réguliers au niveau des présidents et des ministres des affaires étrangères. Il s’agit de ma quatrième rencontre avec Jeyhun Bayramov cette année. Nos agences chargées de l’interaction pratique entretiennent des liens permanents. L’une d’entre elles est la Commission intergouvernementale sur le commerce et la coopération économique, qui a formulé un certain nombre de recommandations utiles lors de sa réunion d’avril. Cela nous permettra de développer et d’approfondir efficacement notre interaction économique, financière et d’investissement sur la base de nouvelles conditions.

Je voudrais mentionner nos réalisations en matière de commerce. Il a atteint un nouveau sommet historique de près de 3,5 milliards de dollars en 2021. Le prochain point à notre ordre du jour est de promouvoir la mise en œuvre de projets phares, tels que la fabrication de camions GAZ et le développement d’un centre de maintenance de Russian Helicopters. Un autre nouveau projet que nous avons convenu de coordonner en détail est le corridor Nord-Sud, en particulier la section qui passe par la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Iran.

Nous pouvons confirmer que les entreprises russes sont intéressées à participer à la restauration post-conflit des territoires azerbaïdjanais.

Nous encourageons la tenue de missions et de réunions d’affaires régulières dans le cadre de forums d’affaires.

La coopération interparlementaire se développe. Nous sommes particulièrement satisfaits des progrès réalisés dans les liens culturels, humanitaires et éducatifs. Nous apprécions l’attitude exemplaire de nos amis azerbaïdjanais à l’égard de la langue et de la culture russes. Nous continuerons à collaborer dans ce domaine.

Cette année, plus de 20 événements consacrés au 30e anniversaire des relations diplomatiques sont inclus dans nos efforts humanitaires. Des collections de documents russo-azerbaïdjanais ont été publiées pour cet anniversaire. Le festival des Journées de la culture azerbaïdjanaise en Russie se poursuivra cet automne. Le Musée ethnographique russe présentera l’exposition « Les beautés russes » en Azerbaïdjan, et des compagnies de théâtre russes seront également en tournée.

Il est également prévu d’organiser les Journées de la culture russe en Azerbaïdjan, un nouveau forum de dialogue des bibliothécaires et un certain nombre d’autres événements. Sur la base des instructions de nos présidents, et par des actions concrètes, nous continuons à renforcer l’amitié et le respect mutuel qui lient les peuples de Russie et d’Azerbaïdjan depuis des siècles, et que nous avons hérité de nos ancêtres.

Aujourd’hui, nous avons signé un autre document destiné à consolider notre cadre juridique. Je veux parler de l’Accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan sur la coopération en matière de sécurité internationale de l’information. Nous avons convenu de revoir notre cadre juridique, qui se compose de plus de 200 documents adoptés au cours des 30 dernières années. Il est important de voir quelles mesures supplémentaires doivent être prises pour qu’il réponde aux exigences d’aujourd’hui.

Nous avons constaté que nos approches de la majorité des grandes questions internationales sont soit identiques, soit proches. Nous avons discuté des tâches à accomplir pour renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud. Nous avons confirmé qu’il n’y a pas d’alternative à la mise en œuvre de tous les accords fixés dans les trois déclarations des dirigeants de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Russie, signées le 9 novembre 2020 et les 11 janvier et 26 novembre 2021, qui portent sur la plupart des aspects du règlement post-conflit dans la région. Nous avons exprimé notre satisfaction quant au travail des vice-premiers ministres au sein du groupe de travail trilatéral chargé de débloquer les connexions de transport et économiques dans le Caucase du Sud. Ils se sont rencontrés à Moscou le 3 juin et ont tenu une autre réunion informelle en marge du 25e Forum économique international de Saint-Pétersbourg deux semaines plus tard. Nous sommes convenus que les dernières réunions ont permis de réaliser des progrès substantiels dans la conclusion d’accords définitifs sur les itinéraires ferroviaires et routiers.

Nous avons souligné la nécessité de reprendre et de poursuivre dès que possible les travaux de la commission sur la délimitation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. En vertu d’un accord entre les dirigeants des trois pays, la partie russe sera prête à fournir les services consultatifs requis et à faciliter la conclusion d’un traité de paix entre Bakou et Erevan, comme le préconisent nos amis azerbaïdjanais.

Nous avons convenu qu’il était nécessaire de poursuivre l’interaction dans le cadre du format 3+3, à savoir les trois pays du Caucase du Sud et leurs grands voisins (Iran, Turquie et Fédération de Russie).

Nous nous sommes concentrés sur les questions relatives à la Caspienne. Hier, lors de notre réunion avec le président, et au cours de nos entretiens d’aujourd’hui, nous avons accordé la priorité à la nécessité de mettre en œuvre intégralement le document principal, à savoir la convention sur le statut juridique de la mer Caspienne. Nous sommes parvenus à un consensus selon lequel les dirigeants des cinq États riverains de la mer Caspienne réaffirmeront l’importance de ce document et de ses principes clés lors de leur réunion du 29 juin 2022 à Achgabat.

Nous avons partagé des évaluations et des informations concernant le déroulement de l’opération militaire spéciale menée par les forces armées russes en Ukraine avec les milices des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Nous apprécions l’attitude réfléchie et responsable des dirigeants azerbaïdjanais face aux développements actuels et la compréhension des diverses circonstances qui se sont accumulées pendant de nombreuses années et qui ont conduit à la situation actuelle dans la sphère de la sécurité européenne, plutôt que seulement en Ukraine et autour d’elle. Auparavant, l’ensemble de l’architecture de sécurité européenne était coordonnée ; cependant, nos collègues occidentaux l’ont délibérément démolie au cours des dernières années.

Nous maintenons également le dialogue sur un certain nombre d’autres questions à l’ordre du jour régional et international, y compris l’interaction au sein de l’ONU et de l’OSCE. Nous sommes satisfaits du développement de notre dialogue diplomatique, qui contribue évidemment à compléter les liens bilatéraux économiques, culturels et autres par une coopération en matière de politique étrangère.

Je vous remercie encore une fois pour l’invitation et l’hospitalité que nous ressentons toujours ici.

Question : Le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a déclaré qu’il était temps de « dire adieu » à la médiation du groupe de Minsk de l’OSCE sur le règlement du Haut-Karabakh, car il n’a rien obtenu au cours des 20 dernières années. La Russie partage-t-elle ce point de vue ? Quels nouveaux formats sur le règlement du Haut-Karabakh la Russie et l’Azerbaïdjan peuvent-ils proposer pour remplacer le Groupe de Minsk de l’OSCE ? En avez-vous discuté aujourd’hui ?

Sergey Lavrov : Nous n’avons pas discuté du Groupe de Minsk car il a suspendu ses activités à l’initiative des parties américaine et française. Nous avons parlé du règlement post-conflit. Les trois déclarations trilatérales des dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ont jeté les bases des efforts déployés aujourd’hui pour régler cette question. Fondamentalement, après les développements de septembre, octobre et novembre 2020, toutes les propositions qui avaient été discutées pendant de nombreuses années sans résultats visibles ont été « dépassées par les événements », comme on dit. Les événements « sur le terrain » ont rendu les documents précédents moins pertinents. C’est une réalité objective. Les trois déclarations signées par les dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie sont aujourd’hui universellement reconnues comme la base pour avancer vers la solution finale des questions en suspens.

C’est notre point de départ. Nos voisins européens en sont conscients. Ils s’efforcent désormais de s’impliquer dans la résolution des questions en suspens. Ils reconnaissent tous que les objectifs sont énoncés dans les documents susmentionnés. À l’exception de l’objectif final, ils n’ont rien à voir avec les activités du groupe de Minsk de l’OSCE ou son travail de base. L’objectif final est de libérer les régions autour du Haut-Karabakh et de normaliser la vie du Haut-Karabakh et de sa population.

Question : Les participants à la réunion ont largement discuté des questions de construction de la paix dans la région, y compris la délimitation des frontières et le redéveloppement des connexions régionales. Cependant, les observations faites en marge de la réunion suggèrent que l’Arménie tente à nouveau de se soustraire à ses engagements tout en gagnant du temps dans le processus. Les aspirations revanchardes y sont fortes. Il est évident qu’une décision de normalisation des relations nécessite une volonté politique importante, et l’Azerbaïdjan en a fait preuve. Que pensez-vous du rôle de la communauté internationale, en particulier de la Russie, pour garantir une approche sans ambiguïté de l’Arménie sur cette question ?

Sergey Lavrov : Vous avez fait une déclaration sérieuse. Nous en avons parlé avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères lorsque nous étions à Erevan il y a quelques semaines. Ils ont confirmé leur volonté de participer à la deuxième réunion de la commission de délimitation des frontières. Les parties ont convenu de se rencontrer à Moscou (sur notre territoire). Nous décidons maintenant des dates qui conviendront aux deux parties.

Je n’ai vu aucun signe indiquant que les parties ont changé d’avis, ou que l’une d’entre elles est réticente à participer à ces travaux. Au contraire, j’ai reçu la confirmation à Erevan et lors des entretiens d’aujourd’hui, que la délimitation est une composante importante de tous les efforts déployés à ce stade.

Merci de dire la communauté internationale, c’est-à-dire la Russie.

Question : L’Ukraine et la Moldavie sont désormais des candidats officiels à l’adhésion à l’UE. Charles Michel a déclaré qu’il s’agissait d’un moment historique. Pensez-vous que cette démarche de l’UE a des implications pratiques ? Ou s’agit-il simplement d’une expression de rancune envers la Russie ?

Sergey Lavrov : Nous sommes toujours partis du principe que l’UE n’est pas un bloc militaro-politique. Contrairement à l’OTAN, ses relations avec tout pays qui le souhaite ne créent aucune menace ni aucun risque pour nous. Le président Poutine l’a réitéré dans ses remarques au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Toutefois, nous sommes pleinement conscients du fait que l’UE a connu une évolution rapide, pour ne pas dire un mimétisme, au cours des dernières années et qu’elle a pris une tournure idéologique agressive, principalement russophobe. Lorsqu’ils font la leçon aux pays candidats à l’adhésion à l’UE ou qui s’efforcent de le devenir, les dirigeants de l’UE ne mâchent pas leurs mots et affirment qu’un pays candidat n’a d’autre choix que de soutenir toutes les politiques de l’UE sur la scène internationale, y compris toutes ses actions contre la Fédération de Russie (c’est presque textuel). C’est ainsi que les responsables de l’UE expriment leurs exigences, en particulier à l’égard de la Serbie. Ce pays est candidat à l’UE, mais comme tout autre pays, il est fermement opposé à la perte de son indépendance et au soutien de décisions qui sont en contradiction flagrante avec ses intérêts fondamentaux, en l’occurrence, ses relations avec la Russie. Notre pays a été l’un des rares pays à se tenir aux côtés de la Yougoslavie lorsque l’OTAN a perpétré son agression contre la Yougoslavie en violation flagrante de tous les principes de l’OSCE. C’était la première fois que des pays de l’OSCE attaquaient et bombardaient un autre membre de l’OSCE, y compris son infrastructure civile. Des ponts, des trains de voyageurs, un centre de télévision et d’autres sites civils ont été visés. La Serbie ne veut pas oublier le fait que la Russie l’a défendue à l’époque. Il faut, au moins, montrer un certain respect pour le peuple serbe et sa mémoire historique. Je ne parle même pas de l’histoire antérieure, comme la Seconde Guerre mondiale et d’autres événements marquants de notre histoire commune.

L’exigence effrontée et gratuite de l’UE est que si un pays veut être candidat à l’UE, il doit maintenir une position russophobe jusqu’à l’adhésion. Elle ne respecte pas et ne respectera pas les accords existants entre la Fédération de Russie et l’UE sur la création d’espaces communs dans les domaines de l’économie, de la recherche, de l’éducation et de la sécurité intérieure, et elle n’est pas disposée à poursuivre des objectifs ambitieux tels que la création d’un espace commun de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, pour n’en citer que quelques-uns. Tout cela fait partie de l’histoire. Soyons réalistes quant aux actions de l’UE, suivons ses démarches réelles et voyons comment les pays candidats se conforment à ces exigences ou tentent de montrer leur indépendance.

Nous ne nous faisons guère d’illusions sur le fait que la charge russophobe actuelle de l’UE va se dissiper ou changer de sitôt ou même à long terme. La voie que les Européens ont adoptée rappelle les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale. Hitler a rassemblé un grand nombre, sinon la plupart, des pays européens pour attaquer l’Union soviétique. À l’heure actuelle, de la même manière, l’UE et l’OTAN, entre autres, mettent sur pied une coalition pour s’opposer à la Fédération de Russie ou, en gros, pour lui « faire la guerre ».

Nous suivrons cette situation de près.