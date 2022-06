La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que les enquêteurs arméniens avaient violé les droits du chef et de deux membres d’un groupe militant clandestin qui aurait comploté pour renverser l’ancien président Serzh Sarkisian.

Le chef du groupe, Vartanian, et une douzaine d’autres personnes ont été arrêtés en novembre 2015 lors d’un raid à l’aube dans leur repaire à Erevan mené conjointement par la police et le Service de sécurité nationale (NSS) arméniens. Les forces de l’ordre ont découvert de grandes quantités d’armes et d’explosifs qui y étaient cachés. Elles ont procédé à plus de 20 autres arrestations dans les semaines qui ont suivi.

Le NSS a déclaré par la suite que Vartanian avait créé un groupe appelé le Régiment du bouclier arménien avant d’élaborer avec ses associés des plans détaillés pour la prise des bâtiments de l’administration présidentielle, du gouvernement, du parlement et de la télévision d’État à Erevan. Ils ont également étudié la possibilité d’abattre l’avion du président Sarkisian.

Vartanian a admis avoir acquis des armes et des munitions pour le groupe militant lorsque lui et 19 autres personnes ont été jugés en décembre 2016. Il a toutefois insisté sur le fait qu’il n’a jamais eu l’intention de prendre le pouvoir ou d’assassiner Sarkisian.

La plupart des autres accusés, dont un prêtre catholique arménien, ont également rejeté les accusations de coup d’État portées contre eux.

Le juge qui préside le procès en cours a accepté de libérer Vartanian sous caution en septembre 2019. Tous les autres suspects arrêtés ont été libérés plus tôt dans l’attente du verdict du tribunal dans cette affaire. Deux d’entre eux avaient rejoint Vartanian pour contester leur arrestation provisoire devant la CEDH.

La Cour de Strasbourg a jugé cette semaine que la période de détention était trop longue et injustifiée et qu’elle violait un article pertinent de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a déclaré que Vartanian et un autre plaignant, Harutiun Saribekian, devaient recevoir chacun 6 000 euros (6 300 dollars) de dommages et intérêts.

Vartanian s’est dit satisfait de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’il s’est entretenu avec l’émission Armenian de RFE/RL vendredi, après la dernière séance de son long procès.

« La Cour européenne a estimé que les justifications présentées par les procureurs et les enquêteurs n’étaient pas fondées », a-t-il déclaré.

Vartanian aurait vécu en Espagne avant de retourner en Arménie en avril 2015 et de créer le Régiment du bouclier arménien.

Selon le NSS, les principaux membres du groupe ont suivi un entraînement militaire secret dans le village paternel de Vartanian en août-septembre 2015. Les enquêteurs ont publié fin 2016 une photographie, prétendument prise dans une maison du village, de dix personnes masquées et armées se tenant sous la bannière du groupe.