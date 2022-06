La Turquie frappe la Syrie avec des missiles tactiques   

L’armée turque, pour la première fois depuis l’invasion ouverte de la Syrie, a utilisé des missiles tactiques contre ce pays. Comme on l’a appris, l’armée turque a utilisé ses systèmes TMWS pour frapper le territoire syrien, ce qui constitue une première.

À l’heure actuelle, on sait qu’avec l’aide du système de missiles tactiques TMWS, au moins quatre frappes de missiles tactiques ont été menées contre la partie nord de la République arabe. Le type de missile utilisé n’a pas encore été établi, cependant, on sait que cette arme a été utilisée pour la première fois en Syrie en mai de cette année contre des formations kurdes.

Sur la vidéo présentée par l’armée turque, ont peut voir le moment de l’attaque au missile tactique sur les positions des Kurdes syriens.

Les experts notent que malgré la portée relativement courte des cibles, les explosions se sont avérées assez puissantes. On sait également qu’un missile tactique volant le long d’une trajectoire spéciale ne peut pas être intercepté de manière certaine.