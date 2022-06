Les procureurs généraux arménien, russe et azerbaïdjanais discutent des moyens de résoudre les problèmes humanitaires causés par la guerre de 44 jours.

Une réunion trilatérale a eu lieu à Minsk entre le Procureur général d’Arménie Artur Davtyan, le Procureur général de Russie Igor Krasnov et le Procureur général d’Azerbaïdjan Kamran Aliyev.

Ils ont discuté de la possibilité de trouver de nouvelles opportunités pour résoudre les questions humanitaires et juridiques existantes résultant de la guerre déclenchée contre l’Artsakh dans le cadre des compétences des bureaux des procureurs des trois pays. Les questions liées à la mise en œuvre des accords conclus lors des deux réunions précédentes ont été discutées.

Les parties ont souligné la nécessité de maintenir le format tripartite des réunions des procureurs généraux en tant que plate-forme efficace pour poursuivre les contacts juridiques afin de garantir la stabilité, la légitimité, la désescalade, les droits de l’homme fondamentaux et la sécurité dans la région.

Le procureur général arménien Artur Davtyan a noté que malgré l’accord conclu lors des précédentes réunions trilatérales sur les incidents sur la ligne de contact des forces armées arméniennes et azerbaïdjanaises et sur l’échange médiatisé d’informations opérationnelles sur les enquêtes en cours, les violations criminelles du cessez-le-feu se poursuivent, entraînant des pertes humaines, de nouvelles menaces pour la réalisation des droits vitaux et la sécurité de la population civile.

A titre d’exemple, le Procureur général arménien a évoqué les actions menées par les forces armées azerbaïdjanaises en direction de la colonie de Parukh, qui ont fait 16 morts et 16 blessés parmi les militaires. Artur Davtyan a souligné la nécessité d’enquêter correctement sur ces actions dans le village de Parukh, ainsi que sur d’autres cas de violations flagrantes du cessez-le-feu.

Ces réalités prouvent également le besoin urgent d’augmenter l’efficacité de l’échange opérationnel d’informations en utilisant les ressources des représentants du bureau du procureur russe situé en Artsakh.

Artur Davtyan a soulevé la circonstance que le 8e point de la déclaration trilatérale sur le cessez-le-feu du 10 novembre 2020 était particulièrement imparfait. Il a noté que le retour rapide de 38 Arméniens détenus en Azerbaïdjan est crucial pour rétablir la confiance entre les parties, établir la paix dans la région et étendre les garanties de sécurité, en mettant particulièrement l’accent sur la mise en œuvre complète des exigences humanitaires de la déclaration trilatérale par l’Arménie.

À la suite de la réunion, un accord a été conclu avec la médiation de la partie russe pour poursuivre les discussions afin de résoudre pleinement les questions humanitaires dans un court délai.