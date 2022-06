Rencontre entre Ararat Mirsoyan et Artak Beglaryan, ministre d’Etat de la RHK

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a rencontré hier le ministre d’État de l’Artsakh Artak Beglaryan.

Les interlocuteurs ont discuté de la situation en Artsakh due à l’agression azerbaïdjanaise de 2020 et du processus de dépassement des problèmes humanitaires.

Ils ont notamment évoqué les efforts déployés pour soulever la question des droits de la population du Haut-Karabakh, y compris la population déplacée de force, sur les plateformes internationales.

Dans ce contexte, Ararat Mirzoyan et Artak Beglaryan ont souligné la nécessité d’une implication sans entrave des organisations humanitaires internationales sur le terrain afin de traiter pleinement les conséquences humanitaires et socio-économiques de la guerre.

Les interlocuteurs ont échangé leurs points de vue sur les perspectives d’un règlement pacifique et juste du conflit du Haut-Karabakh, en soulignant l’importance d’harmoniser les efforts de l’Arménie et de l’Artsakh.