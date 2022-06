Le président défend Pashinian contre les critiques de l’opposition

Le président Vahagn Khachaturian a défendu la politique intérieure du premier ministre Nikol Pashinian et sa ligne conciliante sur le conflit du Nagorno-Karabakh, fortement critiquée par l’opposition arménienne.

Dans une interview à la télévision publique arménienne diffusée mercredi en fin de journée, M. Khachaturian a insisté sur le fait que le gouvernement de M. Pashinian a raison d’éviter de déclarer publiquement que le Haut-Karabakh ne peut être replacé sous la domination de l’Azerbaïdjan.

« Si vous dites cela, vous perdrez votre marge de manœuvre », a-t-il déclaré. « Nous devons être capables de distinguer la politique et la diplomatie du populisme et du discours public ».

« Les personnes qui sont en charge du processus de négociation et de notre pays ne doivent pas être privées de cette possibilité. Le premier ministre a eu le courage de parler ouvertement de cela. Qu’y a-t-il de mal à cela ? », a ajouté le chef d’État largement cérémoniel qui a été élu par le parlement arménien en février.

S’adressant au parlement contrôlé par son parti le 13 avril, M. Pashinian a déclaré que la communauté internationale faisait pression sur Erevan pour « abaisser la barre » du statut du Karabakh acceptable pour la partie arménienne. Il a indiqué qu’il était prêt à faire de telles concessions à l’Azerbaïdjan.

Les principaux groupes d’opposition du pays ont condamné ce discours comme une preuve supplémentaire de la volonté de M. Pashinian de reconnaître la souveraineté azerbaïdjanaise sur le territoire contesté. Le 1er mai, ils ont lancé des manifestations quotidiennes à Erevan afin de contraindre le Premier ministre à démissionner.

Au cours de ces six semaines de manifestations, l’opposition a tenté sans succès de faire adopter par le Parlement une résolution rejetant tout accord de paix avec Bakou qui rétablirait le contrôle azerbaïdjanais sur le Karabakh.

M. Khatchatourian a déploré les déclarations hostiles au gouvernement faites par les dirigeants de l’opposition au cours des manifestations. Il a également nié l’existence de prisonniers politiques en Arménie et d’autres pratiques autoritaires alléguées par les détracteurs de M. Pashinian.

« S’il y avait une dictature, personne ne manifesterait dans les rues », a raisonné le président.

Lilit Galstian, un député du Parlement appartenant à la principale alliance d’opposition, Hayastan, a riposté à Khatchatourian jeudi. M. Galstian a déclaré qu’il avait prouvé qu’il était un personnage partisan qui ignore les dispositions constitutionnelles exigeant du président de la République qu’il ne prenne parti pour aucune faction politique.

« Il souffre probablement de cécité politique », a-t-elle déclaré au service arménien de RFE/RL.

Khatchatourian, 62 ans, est un économiste qui a été maire d’Erevan de 1992 à 1996, sous le régime de l’ancien président Levon Ter-Petrosian. Il était un fidèle allié politique de Ter-Petrosian avant d’accepter de rejoindre le gouvernement de Pashinian en août dernier.

M. Galstian a affirmé que, tout comme M. Pashinian, M. Khachaturian ne s’engage pas à défendre le droit à l’autodétermination des Arméniens du Karabakh.

M. Pashinian et d’autres responsables arméniens affirment qu’un accord de paix avec Bakou doit aborder la question du futur statut du Karabakh. Mais ils n’ont pas clarifié publiquement ce qu’ils pensent que ce statut devrait être.