Nouvelle manifestation après le report de la candidature à l’UE

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi soir à Tbilissi, capitale de la Géorgie, contre la politique du gouvernement et pour l’adhésion à l’Union européenne, après l’échec du pays à obtenir le statut de candidat à l’UE.

Les manifestants, agitant des drapeaux géorgiens et européens, se sont rassemblés autour du Parlement où ils ont fait retentir l’hymne de l’Union européenne, a constaté un journalite de l’AFP sur place.

Plusieurs organisations pro-européennes et l’ensemble des formations d’opposition avaient appelé à manifester pour accentuer la pression sur le parti au pouvoir Rêve géorgien, accusé de dérive autoritaire et avoir détérioré la relation avec Bruxelles.

« Nous, le peuple géorgien, demandons que (le Premier ministre) Irakli Garibashvili démissionne et qu’un nouveau gouvernement soit mis en place pour réaliser toutes les réformes requises par l’Union européenne », a dit à la foule Shota Digmelashvili, l’un des organisateurs.

« Nous donnons une semaine au gouvernement pour satisfaire notre demande », a-t-il ajouté en précisant qu’une nouvelle manifestation se tiendrait le 3 juillet.

« Quelles que soient les promesses faites par le gouvernement géorgien, nous ne croyons pas qu’il respectera sa parole », ont affirmé les organisateurs de la manifestation sur Facebook.

« Le peuple géorgien doit défendre son choix européen », ont-ils souligné.

Tbilissi a posé sa candidature à l’adhésion à l’UE avec l’Ukraine et la Moldavie, après que la Russie a lancé son offensive contre son voisin ukrainien.

Jeudi, les dirigeants européens ont décidé d’accorder le statut de candidat

officiel à Kiev et Chisinau et se sont dits « prêts à accorder le statut de candidat » à Tbilissi une fois que des réformes importantes auront été menées.

Le Conseil européen a toutefois « décidé de reconnaître la perspective européenne de la Géorgie », ce que la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a qualifié de geste « historique ».

« Nous sommes prêts à travailler avec détermination au cours des prochains mois pour obtenir le statut de candidat », a-t-elle écrit jeudi sur Twitter.

Pour sa part, le parti Rêve géorgien du milliardaire Bidzina Ivanichvili a défendu son bilan démocratique et accusé l’opposition de chercher à « renverser les autorités en organisant des manifestations anti-gouvernementales ».

Lors d’une conférence de presse, le Premier ministre géorgien, Irakli Garibachvili, a lui aussi assuré vendredi que son gouvernement était « mobilisé » pour remplir les conditions de l’UE et obtenir le statut de candidat « le plus vite possible ».

Lundi, au moins 120.000 personnes sont descendues dans les rues de Tbilissi pour demander l’adhésion à l’Union européenne de cette ex-république soviétique du Caucase, un record depuis des décennies.

La semaine dernière, la Commission européenne avait déclaré qu’elle évaluerait d’ici à la fin de 2022 « la manière dont la Géorgie remplit un certain nombre de conditions avant de lui accorder le statut de candidat ».

Parmi les priorités identifiées par la Commission figurent notamment la fin de la polarisation politique, les progrès en matière de liberté des médias, de réformes judiciaires et électorales.

La Géorgie veut depuis des années de rejoindre l’UE et l’Otan. Sur fond de ces ambitions, une courte guerre l’a opposé en 2008 à la Russie, qui a reconnu dans la foulée l’indépendance de deux territoires séparatistes géorgiens.

Tbilissi, AFP