La chanteuse Zaz avant son concert à Erévan ce samedi soir : « être dans la patrie d’Aznavour me rend responsable »

La célèbre chanteuse française Zaz est en Arménie pour son premier concert solo à Erevan, qui aura lieu ce samedi soir 25 juin au stade Hrazdan d’Erevan. Avant le concert, vendredi 24 juin, Zaz a rencontré des journalistes arméniens et a partagé ses sentiments.



« Je suis très heureuse d’être ici et je suis plein d’intérêt pour ce que sera le concert de demain » a-t-elle déclaré, ajoutant qu’étant en Arménie, elle ressent une grande chaleur et une grande responsabilité parce la personne d’Aznavour. En souvenir du légendaire chansonnier, la chanteuse a affirmé « Aznavour m’a donné des conseils très importants, comme apprendre l’anglais, ce que je n’ai pas fait (rires). Je suis heureuse d’être ici maintenant, et c’est une étape responsable pour moi, car je suis dans la patrie de Charles. La dernière fois que j’étais en Arménie, c’était il y a des années, dans le cadre de la francophonie, et quand je suis partie, j’ai été émue. Je n’ai pas passé beaucoup de temps à Erevan, mais j’ai tout de suite senti la chaleur des gens. »



Se référant au premier concert à Erevan (en octobre 2017), Zaz a assuré que la bonne humeur était assurée. Elle affirme "Demain, je veux partager mon énergie avec les musiciens et le public. Je veux transmettre l’esprit de fête pour que tout le monde soit plein d’énergie positive à la fin du concert. »

Le joueur de duduk Kamo Seyranyan accompagnera également la chanteuse sur scène demain samedi. Jouer du duduk est le souhait de Zaz, la chanteuse est fan du duduk arménien, elle dit adorer écouter Levon Minassian.



L’ouverture du concert de Zaz sera donnée par Rosa Lin, la représentante de l’Arménie à « Eurovision 2022 » et le musicien arménien Parg. Le concert solo de Zaz Erevan se réalise dans le cadre du festival « Haya ». L’un des invités célèbres du festival « Haya » est également le célèbre musicien de rap 50 Cent, dont le concert avec le groupe G-Unit aura lieu le 1er juillet, et le 9 juillet, la scène du stade Hrazdan sera occupée par Led Projet symphonique Zeppelin. Source News.am.

Krikor Amirzayan