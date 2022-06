Les nageurs d’Arménie ont terminé les compétitions aux Championnats du monde de Budapest, Varsenik Manucharyan établit un nouveau record d’Arménie

Les deux membres de l’équipe d’Arménie de natation ont terminé les compétitions aux Championnats du monde de natation à Budapest (Hongrie).

Information du Comité national olympique arménien. Chez les femmes Varsenik Manucharyan a réalisé les 50 mètres nage libre en 27’’08 secondes et établi un nouveau record d’Arménie. Dans cette compétition où 82 nageuses ont pris part, l’Arménienne a occupé la 44e place du tableau du tournoi.

Plus tôt, on a appris que le nageur d’Arménie, Artur Barseghyan avait réalisé chez les hommes le 50 mètres nage libre en 23’’46 et pris la 55e place sur 90 participants.

Krikor Amirzayan