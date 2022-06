Arman Dilanyan a rencontré la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à Strasbourg

Le 23 juin 2022, le Président de la Cour constitutionnelle d’Arménie, Arman Dilanyan, en visite de travail à Strasbourg, a rencontré la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović.

Armenpress a été informé par la Cour constitutionnelle que lors de la réunion, Arman Dilanyan a particulièrement insisté sur le rôle du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans la protection des droits des différents groupes de la société dans la région européenne.

Dunja Mijatović a remercié la délégation de la Cour constitutionnelle pour la visite de travail à Strasbourg et a déclaré qu’elle suivait les développements dans les domaines des droits de l’homme et de l’État de droit en Arménie, se félicitant des réformes démocratiques et judiciaires dans notre pays.

Les interlocuteurs ont échangé leurs points de vue sur l’intensification de la coopération entre la Cour constitutionnelle et le bureau du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

Se référant à la situation d’après-guerre en Artsakh, le Président de la Cour constitutionnelle a souligné l’urgence de la question du retour immédiat des prisonniers de guerre Arméniens et a insisté sur le rôle du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans ce domaine. Source Armenpress.