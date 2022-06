Le premier vol direct entre l’Arménie et la Tunisie a été inauguré

Le premier vol direct de cette année entre l’Arménie et la Tunisie est lancé aujourd’hui. Le vol est opéré par la compagnie aérienne tunisienne Novelair, qui est entrée sur le marché arménien en collaboration avec l’agence de voyage Anriva Tour.

Le premier vol direct de cette année commence par une tournée des médias dans le cadre de laquelle plusieurs journalistes des médias arméniens, dont l’agence de presse nationale Armenpress, auront l’occasion de se familiariser avec les possibilités touristiques de la Tunisie et de les présenter en détail.

La Tunisie est encore une destination touristique inconnue des Arméniens. Elle n’avait pas de demande parmi les touristes arméniens en raison de l’absence de vols directs et d’offres touristiques. La Tunisie exige également un visa, et dans le passé, l’obtention d’un visa était une procédure difficile car les citoyens arméniens devaient obtenir un visa tunisien auprès de l’ambassade de ce pays à Moscou, en Russie. Mais maintenant, tous ces problèmes sont résolus si un touriste arménien qui prévoit de visiter la Tunisie achète les forfaits proposés par Anriva Tour, qui sont vendus par toutes les agences de voyage arméniennes. Le visa est fourni à l’aéroport comme dans le cas d’Hurghada (Égypte). La durée du vol vers la Tunisie est de 4 heures. Les vols au départ d’Erevan seront effectués une fois par semaine. Le dernier vol de cette année est prévu le 30 septembre.

Avant la pandémie de Covid-19, la Tunisie était une destination touristique très active pour de nombreux pays du monde. La Tunisie accueille plusieurs millions de touristes chaque année. Le pays est célèbre pour ses stations balnéaires, ainsi que pour ses sites culturels et historiques. Les touristes viennent ici pour profiter des plages tunisiennes, pour se familiariser avec les sites historiques et magnifiques, pour faire du shopping au marché oriental et aussi pour être dans le plus grand désert du monde - le Sahara. En fait, pour les Arméniens, la Tunisie pourrait devenir une destination touristique alternative à l’Égypte. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan