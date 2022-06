Lancement des vols réguliers de la compagnie Fly Baghdad entre Bagdad et Erévan chaque jeudi

La compagnie aérienne Fly Baghdad a lancé les vols Bagdad-Erevan-Bagdad jeudi 23 juin avec arrivée puis départ de l’aéroport international Zvartnots d’Erévan. Ces vols hebdomadaires se dérouleront une fois par semaine, tous les jeudis.

Pour plus d’informations sur les billets d’avion, les achats et plus encore, les responsables de la compagnie appellent les passagers à visiter le site Web de la compagnie aérienne ou contacter les agences de voyages locales.

Krikor Amirzayan