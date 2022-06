Un médecin basé en Russie pratique des opérations chirurgicales à Stepanakert

Konstantin Toniyan, chef du département de gynécologie à l’hôpital clinique Volinsky N1 de Moscou, gynécologue-obstétricien, originaire d’Artsakh, visite la patrie depuis environ 6 ans.

Comme le rapporte « Artsakhpress », au Centre de santé maternelle et infantile de Stepanakert, Konstantin Toniyan a effectué des consultations gratuites et, si nécessaire, des interventions chirurgicales gynécologiques.

Présentant le but de la prochaine visite et les résultats du travail effectué à Stepanakert, il a notamment mentionné qu’ils effectuent divers examens et opérations chirurgicales.

« Au fil des années, j’ai remarqué les progrès professionnels continus de mes collègues. Il y a des interventions chirurgicales qui n’étaient pas pratiquées en Artsakh avant, mais maintenant, grâce à l’expérience professionnelle de mes collègues, elles sont pratiquées. »L’équipement existant est assez vieux, il est nécessaire de le mettre à jour régulièrement", a déclaré K. Toniyan et a ajouté que toutes les difficultés sont surmontées grâce aux compétences et aux connaissances des spécialistes.

STEPANAKERT, 23 JUIN, ARTSAKHPRESS