Le Premier ministre a reçu Karen Donfried, secrétaire d’État adjointe américaine pour les affaires européennes et eurasiennes.

Le Premier ministre a souligné le développement et l’expansion continus des relations arméno-américaines, notant que la visite de Mme Donfried est une nouvelle occasion de discuter des questions à l’ordre du jour bilatéral. Nikol Pashinyan a fait l’éloge de l’aide américaine pour faire progresser efficacement les réformes démocratiques du gouvernement arménien, ajoutant que le développement de la démocratie est l’une des principales priorités du gouvernement.



Selon Karen Donfried, l’administration américaine attache également de l’importance à l’expansion et au renforcement de la coopération avec l’Arménie dans divers domaines, par conséquent, le soutien au développement des institutions démocratiques de l’Arménie sera permanent.

Les interlocuteurs ont également évoqué les processus en cours dans la région du Caucase du Sud, le règlement du conflit du Haut-Karabakh, les activités de la Commission sur la délimitation et la sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.



Le Premier ministre a mis l’accent sur le renforcement de la stabilité et de la paix dans la région et a souligné la nécessité d’une réponse adéquate de la communauté internationale aux déclarations et actions provocatrices portant atteinte à la stabilité, la paix et la stabilité régionales. Dans le même temps, Nikol Pashinyan a souligné le rôle clé des États-Unis en tant que coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE, insistant sur la nécessité que le processus de règlement global du conflit du Haut-Karabakh se déroule dans le cadre du format des coprésidents du Groupe de Minsk.