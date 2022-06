La secrétaire d’État adjointe américaine Karen Donfried visite le mémorial du génocide arménien.

La délégation conduite par la secrétaire d’État adjointe américaine pour les affaires européennes et eurasiennes Karen Donfried a visité le mémorial du génocide arménien le 18 juin, accompagnée du vice-ministre des Affaires étrangères de la RA Paruyr Hovhannisyan et de l’ambassadrice des États-Unis en Arménie Lynne Tracy.

Les invités ont été accueillis par la directrice scientifique adjointe du musée-institut du génocide arménien, Edita Gzoyan, qui a présenté l’histoire des trois khachkars placés dans le parc de Tsitsernakaberd et dédiés à la mémoire des Arméniens qui ont péri lors du nettoyage ethnique de la population arménienne en Azerbaïdjan à la fin du siècle dernier. Edita Gzoyan a également abordé les aspects historiques et juridiques de la question de l’Artsakh, et a présenté les actions et la propagande anti-arméniennes de l’Azerbaïdjan.

Edita Gzoyan a également présenté aux invités l’histoire de la création du Mémorial du génocide arménien.

Karen Donfried a déposé une gerbe au monument du génocide, puis les membres de la délégation américaine ont déposé des fleurs au Feu éternel et ont observé une minute de silence à la mémoire des martyrs innocents du génocide arménien.

Avec la Radio Publique d’Arménie