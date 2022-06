Erevan insiste pour un accord sur le statut du Karabakh

Un accord de paix global entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan devrait aborder la question du statut futur du Haut-Karabakh, a insisté vendredi le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan.

M. Mirzoyan a discuté du conflit du Haut-Karabakh avec la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejcinovic Buric, lors de sa visite à Erevan.

« J’ai réaffirmé que le gouvernement arménien était prêt à faire des efforts pour établir la paix et la stabilité dans la région », a-t-il déclaré après leur rencontre. « Dans ce contexte, il est fondamental de régler le conflit du Haut-Karabakh, ce qui devrait inclure les dispositions clés visant à assurer la sécurité et tous les droits du peuple de l’Artsakh et à déterminer le statut du Haut-Karabakh. »

Les commentaires de Mirzoyan sont intervenus le lendemain du jour où le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a mis en garde l’Arménie contre l’évocation du statut du Karabakh dans les pourparlers de paix avec l’Azerbaïdjan. Aliyev a de nouveau déclaré que la victoire de l’Azerbaïdjan dans la guerre de 2020 avec l’Arménie mettait fin au conflit et même à l’existence du Karabakh en tant qu’unité territoriale.

« Si l’Arménie continue de remettre en question l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, alors l’Azerbaïdjan n’aura pas d’autre choix que de faire de même [à l’égard de l’Arménie] », a-t-il déclaré.

Bakou a fait pression en faveur d’un traité de paix avec Erevan qui engagerait les deux parties à reconnaître l’intégrité territoriale de l’autre. Les responsables arméniens ont déclaré que le statut du Karabakh et la sécurité de sa population devraient également figurer à l’ordre du jour des discussions prévues sur le traité.

Jeudi, M. Aliyev a également menacé implicitement de recourir à une action militaire si la partie arménienne continue de s’opposer à l’ouverture d’un corridor terrestre reliant l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan.

Le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigorian, a exclu un tel corridor extraterritorial vendredi, lors d’une réunion à Erevan avec ses homologues de Russie et d’autres États ex-soviétiques faisant partie de l’Organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie.

M. Grigorian s’en est tenu à la ligne officielle arménienne selon laquelle les accords arméno-azerbaïdjanais négociés par la Russie et l’Union européenne ne prévoient que des liaisons de transport conventionnelles entre les deux États du Caucase du Sud.