Le désespoir des combattants azéris de la Guerre d’Artsakh

D’après Minval.az, lors de la séance du 17 juin au Parlement de Bakou, le député Siyavouch Navruzov a demandé qu’une attention particulière soit portée aux problèmes des participants à la guerre de l’Artsakh de 44 jours.

Navruzov a tenu à rappeler que les problèmes existants liés aux combattants de la guerre devaient être résolus sans tarder. Il a en particulier souligné les carences de l’administration azérie par ces mots : « Les participants à la guerre se suicident … Lorsque les anciens combattants arrivent au ministère, on leur répond que leurs documents n’ont pas été saisis informatiquement… Même si leurs données ne sont pas saisies, les employés du ministère devraient s’occuper de cette question. Ces personnes devraient faire l’objet de l’attention du Président. Il existe quatre structures spécialisées dans ce domaine qui emploient chacune des milliers de salariés. Ces problèmes pourraient être résolus si cinq salariés supplémentaires étaient répartis dans chacune de ces structures. Mais on ne le fait pas, donnant ainsi aux forces anti-azerbaïdjanaises prétexte à s’exprimer »

D’après 1 in am

Erevan