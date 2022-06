Le prince héritier saoudien attendu en Egypte et Jordanie avant une visite en Turquie

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dit « MBS », doit entamer à partir de lundi une tournée régionale qui le conduira en Egypte, en Jordanie et en Turquie, a indiqué un responsable saoudien samedi à l’AFP.

Lors de cette tournée, le prince saoudien « discutera des principaux dossiers régionaux et internationaux » et « plusieurs accords doivent être signés », notamment dans le domaine de l’énergie, a dit ce responsable qui a requis l’anonymat.

Mohammed ben Salmane doit effectuer mercredi sa première visite en Turquie depuis l’assassinat à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre (...)